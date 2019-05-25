القاهرة : السبت 25 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
مباريات
السبت 25/مايو/2019 - 06:05 م

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر yalla plus رابط مباراة برشلونة اليوم Now MeSSi

يلا شوت HD مشاهدة
dostor.org/2643151

تختتم اليوم السبت بطولة كأس ملك إسبانيا ثاني المسابقات المحلية بعد الليجا حيث يرغب برشلونة في المحافظة على لقبه حين يستضيف فريق نادي فالنسيا على ملعب إستاد بينتو فيامارين اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري.
وكن برشلونة قد وصل إلى الدور النهائي بعد تغلبه في الدور السابق على فريقه نادي ريال مدريد فيما عبر فالنسيا بفوزه على ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.
ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة التي تنقل على القمر الصناعي نايل سات.
ويمكن لمتابعي موقع الفجر الرياضي متابعة المباراة على الهواء مباشرةً من خلال روابط البث المباشر التي سنرصدها لكم في التقرير أدناه.
وقبل أن ننشر لكم روابط البث المباشر فإن برشلونة قد ضمن بالفعل المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني بأفضلية حصوله على لقب الدوري.
في المقابل تطمح خفافيش فريق نادي فالنسيا في الفوز باللقب من أجل مواصلة الإحتفالات حيث مرت على الفريق مائة عام من التأسيس.
الاسطورة لايف متابعة مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة فالنسيا على الهواء مباشرةً كورة أون لاين Kora Online بث مباشر جودة عالية إتش دي HD بدون تقطيع يوتيوب ، متابعة مباريات اليوم على الهواء مباشرةً.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مباراة ليفربول وبرشلونة

منذ أقل من شهرين

مباراة ليفربول وتوتنهام

منذ أقل من شهرين

مباراة الأهلي والزمالك

منذ أقل من شهرين

مباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019

منذ أكثر من شهرين

مباراة الاهلي وفيتا كلوب

منذ أكثر من شهرين

مباراة الاهلى وفيتا كلوب

الآن

التعليم تطمئن طلاب الثالث الثانوي: الامتحانات خالية من الألغاز

4 شركات بترول عالمية تستحوذ على 75% من إنتاج مصر

محمد الباز يكشف أسباب انتشار الإلحاد بعد أحداث يناير 2011

كلمة الرئيس السيسى بمناسبة "يوم إفريقيا" باللغة الإنجليزية

ads
ads
الأكثر قراءة

بداية قوية.. "تايم سبورت" تذيع مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

تحقيقات النيابة فى العثور على جثة متعفنة بنفق الهرم.. وشهود: مسجل محترف فى سرقة الكابلات

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

أزارو يرحل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

ألبومات الصور

محافظ كفر الشيخ يتابع سير أعمال الرصف بمراكز ومدن المحافظة

إصابة صاحب مزرعة ونفوق عدد من رؤوس الماشية في حريق هائل بالغربية

محافظ أسوان يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية

مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بالباجور (صور)

رياضة

الأهلي يُخطر اتحاد الكرة رسميًا بقرارات اجتماع مجلس الإدارة الطارئ

"كيربر" تقلل من طموحاتها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

نوران جوهر تتأهل لنهائي بطولة "علام" البريطانية للإسكواش

نجم الساعة

في يوم أفريقيا.. تحسين التنمية المستدامة والخدمات الصحية على رأس الأولويات

الأكثر قراءة

بداية قوية.. "تايم سبورت" تذيع مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

تحقيقات النيابة فى العثور على جثة متعفنة بنفق الهرم.. وشهود: مسجل محترف فى سرقة الكابلات

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

أزارو يرحل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

الرئيس نيوز

إحالة المتهم بقتل كاهن "كنيسة مارمرقس" إلى الجنايات

مفاجأة غريبة بعد العثور على طفل غريق في "شرم الشيخ"

"جنايات القاهرة" تتنحى عن نظر اتهام سعاد الخولى بـ"غسل أموال"

"البرهان" يصل القاهرة في أول زيارة خارجية منذ توليه منصبه

ماذا دار في الاتصال الهاتفي بين حسن نصر الله وبشار الأسد؟

كشكول

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الحسين الجامعى

تعليم بورسعيد: إقبال غير مسبوق من طلاب الثانوية على القوافل التعليمية

تعليم بورسعيد: إقبال غير مسبوق من طلاب الثانوية على القوافل التعليمية

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في أول أيام انطلاقها

«مشاجرة وتليفونات وسلاح أبيض» بسادس امتحانات الدبلومات الفنية

الأمصار

بسبب عمل والدتهما.. توأم جورج كلوني مهددين من داعش

الهند تحظر جماعة "المجاهدين" البنغالية

ليفربول يتسابق لضم سيرجيو راموس

عشية نهائي كأس إسبانيا.. الدماء وأعمال الشغب يقلقان إشبيلية

محافظة مصرية تتعرض لهجوم "جراد" قادم من السودان

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

رئيس بوتسوانا يدافع عن رفع حظر على صيد الأفيال

البرازيل تشهد أغرب زواج في تاريخها

"متحرش هوليوود" يتوصل إلى تسوية مع ضحاياه

الصحة

قاض فدرالي أمريكي يمنع العمل بقانون الإجهاض في ولاية مسيسيبي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎