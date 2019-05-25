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السبت 25/مايو/2019 - 06:05 م

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر الان كورة جووول

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر الان كورة جووول

مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر
dostor.org/2643150

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يسدل الستار، مساء اليوم السبت، على منافسات الموسم الكروي في إسبانيا باللقاء النهائي لبطولة كأس الملك بين برشلونة حامل اللقب وفالنسيا على ملعب ”بينتو فيامارين“ في مدينة إشبيلية بالأندلس.

استطاع برشلونة أن يحسم لقب الدوري الإسباني ويسعى لحصد الثنائية المحلية بالفوز بلقب الكأس في مواجهة طموح خفافيش فالنسيا لتحقيق بطولة في الموسم الحالي.

ووصفت صحيفة ماركا الإسبانية، المباراة صباح اليوم السبت، بمواجهة ”صراع العروش“، في إشارة لكونها على لقب كأس الملك.

تقام المباراة في الساعة 22:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية بصافرة الحكم ألبرتو مايينكو.

ولم تعلن أي قناة عربية عن نقل اللقاء بشكل رسمي رغم ما تردد حول نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس، إلا أن القناة لم تعلن بشكل رسمي.

ويستطيع متابعو القمر الصناعي عرب سات متابعة اللقاء على قناة IRIB TV 3 الإيرانية التي أعلنت عن بث المباراة على تردد 11900 بالقمر الصناعي عرب سات 26 شرقًا، كما تذيع قناة TVE I الإسبانية عبر القمر الصناعي هوت بيرد بتردد 11785 أيضًا اللقاء مجانًا.

مشوار الفريقين

بدأ برشلونة مشواره في البطولة بتخطي فريق ديبورتيفا ليونيسا في دور الـ32 بنتيجة 1-0 ذهابًا و4-1 إيابًا، ثم عبر عقبة ليفانتي بعد الخسارة 1-2 ثم الفوز بنتيجة 3-0 إيابًا في دور ال16، ثم أطاح بنظيره إشبيلية في دور الثمانية بعد الخسارة بثنائية دون رد ثم الفوز إيابًا بنتيجة 6-1، وتخطى ريال مدريد في دور الأربعة بالتعادل ذهابًا 1-1 ثم الفوز إيابًا بنتيجة 3-0.

وخاض الفريق 8 مباريات فاز في 5 مواجهات وخسر مرتين وتعادل مرة، وسجل 19 هدفًا واستقبل 7 أهداف في مشاركته بالموسم الحالي ببطولة كأس الملك، ويعد الثنائي فيليب كوتينيو ولويس سواريز هدافي الفريق بالبطولة برصيد 3 أهداف لكل منهما.

وبدأ فالنسيا مشواره بالبطولة بعبور عقبة إيبرو في دور الـ32 بالفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-1 ، 1-0 ثم تخطي سبورتينج خيخون في دور ال16 بالخسارة ذهابًا بنتيجة 1-2 والفوز إيابًا بنتيجة 3-0 ثم أطاح بعقبة خيتافي في دور الثمانية بالخسارة ذهابًا بنتيجة 1-0 والفوز إيابًا بنتيجة 3-1 وعبر عقبة ريال بيتيس في دور الأربعة بعد التعادل بنتيجة 2-2 ثم الفوز بنتيجة 1-0.

ولعب الفريق 8 مباريات فاز في 5 لقاءات وخسر مرتين وتعادل في مواجهة وحيدة، وسجل 13 هدفًا واستقبل 7 أهداف ويعد هدافا الفريق بالبطولة رودريجو مورينو وسانتي مينا برصيد 4 أهداف.

وتوج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا 30 مرة ولم يفارق اللقب أحضانه في آخر 4 مواسم، وفاز فالنسيا بالبطولة 7 مرات آخرها موسم 2007 – 2008.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في بطولة كأس الملك في نصف نهائي الموسم الماضي، وفاز البارسا بنتيجة 2-0 في معقل فالنسيا بعدما تغلب ذهابًا في ملعبه بنتيجة 1-0 بينما لم يعرف برشلونة طعم الفوز على فالنسيا هذا الموسم بالتعادل ذهابًا وإيابًا بالدوري.

ولم يتقابل برشلونة ضد فالنسيا منذ لقاء نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 1970 – 1971 وفاز البارسا بنتيجة 4-3 بعد وقت إضافي.

برشلونة والثنائية

يسعى برشلونة لتحقيق الثنائية من أجل مصالحة الجماهير وتعويضها عن تبخر حلم استعادة لقب دوري أبطال أوروبا وسط جدل كبير حول مصير المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، والذي أعلنت إدارة النادي رغبتها في بقائه لموسم آخر.

وقال فالفيردي إن تركيزه على بطولة مهمة يسعى لحصدها بالفوز على فالنسيا، كما رد على أنباء إقالته بطريقة ساخرة قائلًا:“ يمكن أن يحدث ذلك في ريال مدريد فقد استبدلوا 3 مدربين في الموسم“.

ويعاني برشلونة بعض الإصابات المؤثرة مثل لويس سواريز وآرثر والحارس مارك تير شتيجن، ويعتمد المدرب فالفيردي على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس جاسبر سيليسين وأمامه جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليه وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا للدفاع، مع ثلاثي الوسط سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وأرتور فيدال، ويقود النجم ليونيل ميسي خط الهجوم مع فيليب كوتينيو ومالكوم.

فالنسيا وطموح الكأس

يسعى فالنسيا لتحقيق طموح التتويج ببطولة كأس الملك الغائب منذ 11 عامًا وهو ما أكده المدرب مارسيلنو المدير الفني للخفافيش في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، موضحًا أن الفريق لا يتوقع مفاجآت أمام برشلونة ويتوقع حصد مواجهة صعبة.



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