السيسى يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان.



هنأ الرئيس السيسي في وقت سابق، اليوم، شعوب القارة السمراء بمناسبة يوم إفريقيا، مشيرا إلى أن الآباء المؤسسين عملوا على غرس بذرة التعاون الاقتصادي، وقال: "نحن نعمل جاهدين بشكل دوري للأجيال القادمة".



وقال الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم السبت بمناسبة يوم إفريقيا: "قارتنا تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة لتحقيق أجندة 2063".

