وزير الخارجية الإيراني يصل بغداد في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إلى بغداد في زيارة رسمية للعراق للقاء عددا مكن القادة والمسؤولين.



وأوضحت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أنه من المقرر أن يجري جواد ظريف خلال الزيارة محادثات مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم وعدد من المسؤولين الآخرين، تتناول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.



تأتي هذه الزيارة عقب زيارة مماثلة لظريف إلى غسلام آباد أمس واجرى محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين.



وحذر وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، في وقت سابق اليوم من إغلاق مضيق هرمز نتيجة الأزمة بين واشنطن وطهران، الأمر الذي سيؤدي لتداعيات سلبية على العراق وغيرها من الدول المصدرة للنفط.



وقال الغضبان، إن الأزمة بين واشنطن وطهران، وفي حال إغلاق مضيق هرمز بالخليج، سيكون لها تأثير على العراق وعلى جميع الدول التي تنطلق صادراتها النفطية من خلاله، لكن بغداد متفائلة بأن الحكمة ستسود وأن هذا الأمر لن يحصل لأن ضرره كبير على المنطقة والعالم بأسره لأن المضيق يمر من خلاله يوميا 18 مليون برميل نفط خام لاسيما للسوق الآسيوية.