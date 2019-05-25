دير الأنبا صموئيل يحيي تذكار السنوية الثانية لشهدائه

نظم رهبان دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بالمنيا، أمس الجمعة، قداس إلهي، لإحياء تذكار السنوية الثانية لشهداء الدير، الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي الذي وقع بطريقه منذ عامين.



وشارك في قداس تذكار السنوية الثانية أهالي الشهداء الـ28، كما قاموا بتنظيم مسيرة بصور الشهداء بمكان وقوع الحادث.



ونظم بعض شباب الأقباط وقفة بالشموع في مكان الحادث بطريق دير الأنبا صموئيل المعترف، بمشاركة أهالي الشهداء وعدد من رهبان الدير.



يذكر أنه بدأت منذ عدة أيام أعمال رصف وتطوير طريق دير الأنبا صموئيل المعترف، والتي تتضمن دعم شبكات المحمول وإنارة طريق الدير، إضافة إلى انتشار بعض النقاط الأمنية لتأمين زوار الدير بعد الانتهاء من أعمال الرصف.