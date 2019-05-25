إنشاء لجنة عليا للمسئولية المجتمعية بجامعة الإسكندرية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، المنعقد اليوم السبت، برئاسة الدكتور عصام الكردي، على إنشاء لجنة عليا للمسئولية المجتمعية بالجامعة بمشاركة الشركات الصناعية بمحافظة الإسكندرية، بهدف تعزيز سبل التعاون بين الجانبين عن طريق رصد الإحتياجات والمشكلات التى تواجه الصناعة، والاشتراك فى إعداد خطة خاصة بالمسئولية الاجتماعية بالشراكة مع الجامعة.



واستعرض الدكتور محمد بلال، المدير التنفيذى لمركز ريادة الأعمال بالجامعة، دور المركز خلال الفترة الماضية فى تقديم الاستشارات الوظيفية لعدد 500 طالب وخريج، واستفادتهم من حوالى 21 برنامجا بالمركز خلال الفترة من 172018 حتى 3042019، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 26 ألف طالب وخريج، إضافة إلى توفير عدد من المنح الكلية والجزئية وصل إجمالى تكلفتها إلى 4 ملايين جنيه، وأشار إلى خطة المركز خلال الإجازة الصيفية والتى تتضمن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية فى مجال التطوير الوظيفى واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى بالتعاون مع عدد من الشركات فى مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تنفيذ معسكرات تدريبية فى مجال ريادة الأعمال والقيادة.



وكرم المجلس العاملين بالوحدة الحسابية بالإدارة العامة للجامعة، ومندوبى وزارة المالية بالوحدة لدورهم فى انتظام العمل بالقطاع المالى بالجامعة.



ووافق المجلس على الاتفاق المبدئى بين كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية مع الكلية البحرية بشأن المشروع التثقيفى لطلبة الكلية البحرية.



ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ومركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة مار بورج بألمانيا وبورتوكول التعاون بين كلية الطب وشركـة Clinic Group Africa، واتفاق التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية وجامعة غرناطة بإسبانيا، ومذكرة التفاهم بين كلية الطب البيطرى، ومركز البحوث الزراعية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية.