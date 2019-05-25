"كيربر" تقلل من طموحاتها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

تبدأ الألمانية أنجيليك كيربر مسعاها نحو التتويج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، إحدى بطولات الجائزة الكبرى الأربع (جراند سلام)، غدا الأحد، وهو اللقب الوحيد في بطولات الجائزة الكبرى التي فشلت في التتويج به، ولكن بعد الانتكاسات التي حدثت في الفترة الاخيرة جعلتها تقلل من طموحاتها.



استعدادات كيربر لقمة موسم الملاعب الرملية كانت بعيدة عن المثالية حيث خاضت ثلاث مباريات فقط استعدادا للبطولة، حيث أصيبت بالإنفلونزا ثم تعرضت لإصابة في الكاحل.



وكنتيجة لذلك، كانت كيربر سعيدة لكونها قادرة على اللعب يوم الأحد أمام الروسية أناستاسيا بوتابوفا، في بطولة فرنسا المفتوحة.



وكانت أبرز نتائج كيربر في هذه البطولة هي الصعود لدور الثمانية في نسختي 2012 و2018.



وقالت كيربر أمس الجمعة: "سعيدة لكوني هنا. قبل اسبوعين كنت غير متأكدة إذا كان بإمكاني اللعب في باريس.. كان طريقا طويلا لأصل إلى هنا الآن".



وأضافت: "ربما لكم تكن أفضل فترة اعداد تمنيتها على الملاعب الرملية، وأيضا مباريات ليست كثيرة. يجب أن أتعامل مع الموقف وأركز على مباراة الدور الأول.. للحقيقة أنا ممتنة لكوني هنا".



وفازت كيربر (31 عاما) ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس في 2016 وبطولة أمريكا المفتوحة في 2016 أيضا، بالإضافة إلى بطولة ويمبلدون العام الماضي.



وبإمكان كيربر، المصنفة الخامسة على العالم، أن تكون السيدة السابعة التي تفوز بالأربع بطولات الكبرى، واعترفت بأنها تخطط للتركيز على الفوز ببطولة رولان جاروس مع بداية العام مع مدربها الجديد راينير شويتلير.



وقالت كيربر: "عندما بدأت العام، كانت طموحاتي هي اللعب في باريس، كان هذا هو هدفي الحقيقي لتقديم أفضل مستوياتي، والآن بالطبع قلت طموحاتي في ضوء كل ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة".