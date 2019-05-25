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السبت 25/مايو/2019 - 04:33 م

مجلس الشباب المصرى يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية المترجمين

مجلس الشباب المصرى
محمد الشريف
dostor.org/2643094

وقع مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح، بروتوكول تعاون مع جمعية المترجمين، وذلك لإفادة الشباب في مجالات اللغات المختلفة.

قال محمد عبدالحليم، المدير التنفيذي لمجلس الشباب المصرى، إن المجلس وقع هذا البروتوكول من أجل إعداد كوادر جديدة من المترجمين وإيضاح أهمية مجال الترجمة وكيفية بناء كوادر قوية من أجل نقل العلوم والأبحاث العلمية من مصر إلى الدول المختلفة، حيث إن جميع المجالات التي تعمل عليها مصر مرتبطة باللغات، فيساعدنا البروتوكول على مد جسور التواصل وثقافة قبول الاخر وكيفية معرفة ثقافة الشعوب الاخرى من خلال بوابة الترجمة، إضافة إلى تولي جمعية المترجمين مهمة تدريب الشباب في اللغات بشكل محترف ومتخصص مما يسرى العمل الشبابي في مصر ومدى أهمية سلاح اللغات للشباب المصري.

وقال حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة جمعية المترجمين، إن الهدف الرئيسي من البروتوكول هو خدمة وتنمية الشباب، وهذا أقل ما يجب تقديمه للشباب المصري، فالبروتوكول يشمل إقامة دورات تدريبية في اللغات وإعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل، فمن خلال تعلمهم للغات المختلفة سوف يتم توفير فرص عمل لهم وأيضًا تأهيلهم لمعرفة كيفية التطبيق على ما تعلموه من خلال الدورات والندوات، وأضاف أنه يسعد بتوقيع البروتوكول مع مجلس الشباب المصري مما له من سابقة أعمال ناجحة ومبادرات في جميع أنحاء الجمهورية.

والجدير بالذكر أن المجلس يهتم بتعليم اللغات الأجنبية التي تعتبر أحد الأسلحة المهمة للنجاح التي تمكن ممتلكها من فتح العديد من الأبواب المغلقة لأي شخص وتوسيع مداركه بالتعرف على الثقافات المختلفة العالمية والتحاور والتجاوب معهم، كما يمكنهم أيضًا تجنب الأخطار الناجمة عن الجهل باللغة، فمن عرف لغة قوم آمن شرهم.

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