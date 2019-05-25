الليلة.. "الجريمة والعقاب" باللقاء الثاني لشباب المخرجين بالأنفوشي

يعرض فى التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت، العرض المسرحي "الجريمة والعقاب" لفرقة سوهاج، ضمن اللقاء الثاني لشباب المخرجين على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، يترأس المهرجان المخرج هشام عطوة نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.



مسرحية "الجريمة والعقاب" عن رواية الكاتب فيودور دوستويفسكي، دراماتورج وإخراج رضوي محمود علي، بطولة فرقة سوهاج.



تركز "الجريمة والعقاب" على الصراع النفسي والمعضلة الأخلاقية لروديون راسكولنيكوف، وهو طالب سابق فقير في سانت بيترسبيرج والذي يرسم خطة لقتل مرابية عديمة الضمير من أجل مالها، وقبل قتلها، يرى راسكولنيكوف أنه بمالها يمكنه تحرير نفسه من الفقر وأن يقوم بالعديد من الأعمال الخيرة، إلا أن الحيرة والتردد والحظ تفشل خطته لقتل مبررٍ أخلاقيًا.