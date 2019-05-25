مدبولي يشارك فى مراسم تنصيب رئيس جنوب إفريقيا نيابة عن السيسى

- مدبولى يبلغ رامافوزا تحيات وتهنئة الرئيس السيسى وتطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين

- رامافوزا يعرب عن تقديره لإيفاد مصر وفدا رفيع المستوى لحضور مراسم التنصيب وتطلعه للقاء الرئيس السيسى فى الفترة المقبلة.



شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مراسم تنصيب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والذى تم انتخابه فى مايو الجارى رئيسًا للبلاد.



وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: أجريت مراسم التنصيب فى إستاد لوفتوس فيرسفيلد بالعاصمة بريتوريا، وخلال مشاركته فى مراسم التنصيب، التقى رئيس الوزراء بالرئيس الجنوب إفريقى المنتخب، حيث أعرب رامافوزا عن تقديره واعتزازه بقيام مصر بإيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، للمشاركة فى مراسم التنصيب، معربًا عن تطلعه للالتقاء بالرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة المقبلة، من أجل مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



من جانبه نقل الدكتور مصطفى مدبولى تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الإفريقى، إلى الرئيس رامافوزا، بمناسبة انتخابه رئيسًا لجنوب إفريقيا، مؤكدًا أن الرئيس السيسى يتطلع لأن تشهد فترة رئاسة رامافوزا مزيدًا من التعاون بين مصر وجنوب إفريقيا، سواء على المستوى الثنائي، أو على صعيد التعاون القارى فى إطار الاتحاد الإفريقى.



وأكد رئيس الوزراء على أهمية العمل على تعزيز التعاون فى الفترة المقبلة، لا سيما من خلال زيادة حجم التجارة بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وجنوب إفريقيا بلغ 314 مليون دولار فى عام 2017 بعد أن كان 132 مليون دولار فقط فى عام 2013، ومع ذلك فإن هذا الحجم من التجارة يظل غير متناسب مع الإمكانات الكبيرة التى يمتلكها البلدان.



تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى التقى على هامش مراسم التنصيب بعدد من القادة والمسئولين الأفارقة الذين شاركوا فى الاحتفالية، حيث طلبوا نقل تحياتهم إلى الرئيس السيسى، مشيدين بالجهود التى يبذلها من أجل تعزيز التعاون الإفريقى، وما يقوم به من مساع متواصلة لتحقيق التنمية وحل المشكلات التى تواجه دول القارة.