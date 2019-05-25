نقيب الفلاحين: وزير الزراعة يبرر إقالة السباعي

قال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن ظهور تقرير من 2017-2018 يفتح باب الريبة والشك، لافتا إلى أن بعد نشوب الخلاف ظهرت الوثائق والاتهامات.



وأضاف "أبو صدام"، اليوم السبت، أن وزارة الزراعة تُقاد وفقا للأهواء، وليس وفقا لمعاير العمل والجهد والنتائج.



وأشار إلى أن مصائب القيادات تحتاج لأن يُغضب المسؤول مسؤولا أعلى منه درجة، لافتا

إلى أن إحالة ملف حساب خطة المكافحة المتكاملة لآفات القطن الى النيابة الإدارية من قبل وزير الزراعة جاء بعد رد فعل السباعي التي اغصبت معالي الوزير.. فقرر فتح الملفات المغلقة.





وتابع نقيب الفلاحين،ان مذكرة المستشار القانوني، حول مارصده الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة مستندات حساب خطة المكافحة المتكاملة لآفات القطن عن العامين الماليين 2016-2017 مجرد ملاحظات وليست اختلاسات.

