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السبت 25/مايو/2019 - 04:04 م

الجامعة العربية: التعاون العربي الإفريقي تطور إلى شراكة تحقق المصالح المشتركة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
dostor.org/2643063

أكدت جامعة الدول العربية أن التعاون العربي الإفريقي، الذي تطور إلى شراكة عربية إفريقية خطا خطوات ملموسة لإنشاء فضاء عربي- إفريقي متصل يعمل مجتمعًا على مواجهة التحديات وتحقيق المصالح المشتركة عبر آليات التعاون والعمل الجماعي.

وقالت الجامعة العربية- في بيان لها في ذكري الاحتفال بيوم إفريقيا- "إن القمم العربية الإفريقية جاءت لتؤكد على عمق العلاقات العربية الإفريقية من خلال سعيها لبناء سياسات مشتركة توظف فيها الموارد العربية والإفريقية بما يخدم مصالح الشعوب من خلال الاستفادة من امتداداتها التاريخية والجيواستراتيجية والثقافية".

وأضافت "ستشكل القمة الأفريقية العربية الخامسة، التي ستُعقد في المملكة العربية السعودية في نهاية 2019، مواصلة لما تم تحقيقه وتجسيدا للرغبة المشتركة في الدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع".

وأشارت إلى أن الاحتفال بيوم إفريقيا هو مناسبة لإبراز إنجازات منظمة الوحدة الإفريقية سابقًا، الاتحاد الإفريقي حاليا ومساعيها في القضاء على الفقر والتمييز العنصري والاستعمار والتبعية، ولتأكيد مواصلة العمل نحو مستقبل مزدهر لإفريقيا الموحدة ولكل المواطنين الأفارقة.

ولفت البيان إلى الوطن العربي، الذي هو إفريقي في جزء منه أيضا، يحتفل بيوم إفريقيا وهو مناسبة لتثمين الأخوة وأواصر المودة والارتباط بين الأمتين العربية والإفريقية، ولاستحضار الكفاح الذي ميز التاريخ والمصير المشترك، وللتأكيد على التضامن بين الشعوب في سعيها للقضاء على آلامها وتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وإقامة وطنه وهو واجب مشترك يلتقي إزاءه الضمير العربي والإفريقي، سعيًا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

يذكر أنه في يوم 25 مايو 1963 تم الإعلان عن تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية لتتوحد القارة في إطارها، وأصبح ذلك اليوم ذكرى يحتفل فيه الإفريقيون والإفريقيات كل سنة بالوحدة والمصير المشترك، وبالهوية الإفريقية الجامعة.

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