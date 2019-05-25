عمدة بلدة بفرنسا يحاول إنقاذ مدرسة بحبات "الفياجرا"

أصدر جون ديبوزى عمدة بلدة "مونتيرو" فى شمال فرنسا، قرارا بتوزيع حبات "الفياجرا" الصغيرة الزرقاء على الأزواج بين 18 و40 عاما، وذلك فى محاولة منه لإنقاذ مدرسة البلدة من الإغلاق، بسبب قلة أعداد الطلاب.



وأكد العمدة جون ديبوزي: أن إعادة الرغبة إلى سكان (مونتيرو) هي الأولوية بالنسبة له وخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما فى إنجاب الأطفال.



وأفادت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية بأن العمدة لم ينظر فى الخدمات اللوجستية، إلا أنه صرح بأنه إذا طلبت منه صناديق من الحبيبات الزرقاء سينظر فى الموضوع، مشددا على أن الهدف هو إنقاذ المدرسة.



وتابع عمدة بلدة "مونتيرو" قائلا: "مدرسة تغلق أى بلدة تموت".