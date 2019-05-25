مخرج مسلسل "بركة" يرفع شعار فركش

انتهى الفنان عمرو سعد من تصوير كل مشاهده ضمن أحداث مسلسل "بركة"، بعدما استأنفه منذ 3 أسابيع، ليخوض به السباق الدرامي لرمضان هذا العام بعد تأجيله العام الماضي.



ويجسد الفنان عمرو سعد في "بركة" شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة. لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التي تحبه.



"بركة" بطولة عمرو سعد، هالة صدقي، رياض الخولي، هنادي مهنا، محمد لطفي، كمال أبو رية، أنعام سالوسة، إسلام جمال، عبد الرحمن أبوزهرة، رامى غيط، محمد أبو داوود، أحمد جمال سعيد، أحمد حلاوة، فتوح أحمد، صبري عبدالمنعم، مصطفى درويش، جوليا الشواشي وعدد كبير من النجوم، تأليف محمد الشواف، إخراج محمود كريم وطارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.