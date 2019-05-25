القاهرة : السبت 25 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
فن
السبت 25/مايو/2019 - 03:53 م

مخرج مسلسل "بركة" يرفع شعار فركش

الفنان عمرو سعد
الفنان عمرو سعد
منار إبراهيم
dostor.org/2643048

انتهى الفنان عمرو سعد من تصوير كل مشاهده ضمن أحداث مسلسل "بركة"، بعدما استأنفه منذ 3 أسابيع، ليخوض به السباق الدرامي لرمضان هذا العام بعد تأجيله العام الماضي.

ويجسد الفنان عمرو سعد في "بركة" شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة. لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التي تحبه.

"بركة" بطولة عمرو سعد، هالة صدقي، رياض الخولي، هنادي مهنا، محمد لطفي، كمال أبو رية، أنعام سالوسة، إسلام جمال، عبد الرحمن أبوزهرة، رامى غيط، محمد أبو داوود، أحمد جمال سعيد، أحمد حلاوة، فتوح أحمد، صبري عبدالمنعم، مصطفى درويش، جوليا الشواشي وعدد كبير من النجوم، تأليف محمد الشواف، إخراج محمود كريم وطارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"

منذ أقل من شهر

شاهد.. الصور الأولى من مسلسل "بركة" لعمرو سعد

منذ شهر

بالصور.. شيرين عبدالوهاب تتألق فى حلفها الأول بالرياض

منذ أقل من شهرين

تامر حسنى أفضل مطرب عربى بـ"موريكس دور"

منذ أقل من شهرين

أمير كرارة ونيللى كريم أفضل ممثل وممثلة بـ"موريكس دور"

منذ أكثر من شهرين

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

الآن

"متحرش هوليوود" يتوصل إلى تسوية مع ضحاياه

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ603 جنيهات للجرام

غدًا.. "خطة البرلمان" تبحث تقارير اللجان حول الموازنة الجديدة

تفاصيل ذبح عامل على يد شقيق زوجته في البساتين

ads
ads
الأكثر قراءة

بداية قوية.. "تايم سبورت" تذيع مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

هل "رب داعش" هو الله الذي نعبده؟.. سؤل تسبب في إلحاد الشباب

تحقيقات النيابة فى العثور على جثة متعفنة بنفق الهرم.. وشهود: مسجل محترف فى سرقة الكابلات

أزارو يرحل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

ألبومات الصور

نهار رمضان بجامع الأزهر

محافظ البحيرة: تشغيل محطة رأس كاوتش بكفر الدوار بتكلفة 30 مليون جنيه

مصدر بآثار المنوفية: تساقط سقف مسجد سيدي شبل "سيناريو مُتكرر"

كنيسة العذراء بالإسكندرية تنظم إفطارا جماعيا للمسلمين بمنطقة الزوايدة

رياضة

"كيربر" تقلل من طموحاتها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

نوران جوهر تتأهل لنهائي بطولة "علام" البريطانية للإسكواش

توخيل يمدد عقده مع سان جيرمان حتى 2021

نجم الساعة

في يوم أفريقيا.. تحسين التنمية المستدامة والخدمات الصحية على رأس الأولويات

الأكثر قراءة

بداية قوية.. "تايم سبورت" تذيع مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

هل "رب داعش" هو الله الذي نعبده؟.. سؤل تسبب في إلحاد الشباب

تحقيقات النيابة فى العثور على جثة متعفنة بنفق الهرم.. وشهود: مسجل محترف فى سرقة الكابلات

أزارو يرحل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

الرئيس نيوز

رئيس الوزراء يشارك فى مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا نيابة عن السيسى

"عمليات الكرامة": قصف الأبرياء ينتهي بانتزاع الإرهابيين من جسد ليبيا

حزب جزائري معارض يطالب بالتحقيق مع بوتفليقة

أسوان: خلاف عائلي يقتل 3 ويصيب 8 آخرين

"الحديدية" VS "الباكية".. مارجريت تاتشر وتريزا ماي في 10 downing street

كشكول

«مشاجرة وتليفونات وسلاح أبيض» بسادس امتحانات الدبلومات الفنية

بالصور.. «تعليم الوادي» يبدأ تصحيح الامتحانات الإلكترونية

سنة أولى تصحيح إلكتروني .. المعلمون يرحبون: سهل ودقيق

وكيل تعليم الفيوم يتابع امتحان الدبلومات الفنية

النشار: امتحانات شريعة "دمنهور" مطابقة لمعايير الجودة والاعتماد

الأمصار

بسبب عمل والدتهما.. توأم جورج كلوني مهددين من داعش

الهند تحظر جماعة "المجاهدين" البنغالية

ليفربول يتسابق لضم سيرجيو راموس

عشية نهائي كأس إسبانيا.. الدماء وأعمال الشغب يقلقان إشبيلية

محافظة مصرية تتعرض لهجوم "جراد" قادم من السودان

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

رئيس بوتسوانا يدافع عن رفع حظر على صيد الأفيال

البرازيل تشهد أغرب زواج في تاريخها

"متحرش هوليوود" يتوصل إلى تسوية مع ضحاياه

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ زي الشمس

محمد العسيري

​ القصة الكاملة لأغنية «وحوي يا وحوي».. هدية المصريين لقاهرة الهكسوس

المزيد
الصحة

قاض فدرالي أمريكي يمنع العمل بقانون الإجهاض في ولاية مسيسيبي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎