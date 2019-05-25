عمرو يوسف وكندة علوش يزوران مخيمات اللاجئين السوريين بلبنان (صور)

قام كل من الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، بزيارة أحد مخيمات اللاجئين السوريين بلبنان.



وقضى الثنائي يوما كاملا بمنطقة البقاع، حيث يقع أحد مخيمات اللاجئين السوريين هناك، وذلك لتشجيع حملة زكاتي للاجئ التي أطلقتها المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.



ومن المعروف أن كندة علوش ساهمت وشاركت في العديد من النشاطات الإنسانية التي تخص اللاجئين أو غيرهم ممن يستحقون العون في مصر والعالم العربي، كما كان النجمان قد زارا منذ فترة قريبة مستشفى مصر لعلاج أمراض الدم.



وفي سياق مختلف، خرج الفنان عمرو يوسف في اللحظات الأخيرة من المشاركة في الماراثون الرمضاني الجاري، حيث أعلنت من قبل شركة "فنون مصر" لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، تأجيل عرض مسلسلهما الجديد "القائمة 36"، إلى رمضان 2020.