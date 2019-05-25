ميناء دمياط يستقبل 7 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و4 بضائع عامة، وغادره 3 سفن حاويات و5 بضائع عامة، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وذكر بيان لهيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، أن 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3 آلاف و982 طن قمح، و39 سيارة نقل محملة بألفين و168 طن قمح غادرت الميناء، وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 173 ألفا و350 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 72 ألفا و544 طنا.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1750 طن فوسفات، و13 ألف طن ملح، و9860 طن يوريا، و2130 طن رمل.