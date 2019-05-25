ضبط عاطل وبحوزته 26 لفافة هيروين بالغربية

ألقى ضباط مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من الهيروين قبل توزيعها على عملائه بدائرة المركز باستخدام توك توك.



تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مركز المحلة من القبض على " س. ع " 25 سنة عاطل ومقيم بزفتى وبحوزته 26 لفافة لمخدر الهيروين مجهزة للبيع ومبلغ مالى والتوك توك المستخدم في توزيع الهيروين على عملائه.



تم تحريز المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال للتحقيق.