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السبت 25/مايو/2019 - 03:02 م

إحالة قضية اتهام سعاد الخولي بغسل الأموال لـ"الاستئناف"

إحالة قضية اتهام
عادل عبد العال
dostor.org/2642985

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة قضية محاكمة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، بتهمة ارتكاب جريمة غسل أموال بقيمة 500 ألف جنيه، إلى محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة أخرى لنظرها، لسابقة نظر القضية الأساسية "الرشوة" أمام هذه الدائرة.

صدر القرار برئاسة المستشار د. أسامة أنور جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبدالمجيد ومدحت فاروق، وأمانة سر سعيد عبدالستار.

كان المستشار محمد فودة، المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، أحال المتهمتين للمحاكمة لارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت "الخولى" الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره، والحيلولة دون اكتشاف الجريمة، وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة، وتحريات الرقابة الإدارية، أن "الخولي" قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف فى الأموال.

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