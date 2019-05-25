وزارة الصحة تختتم الدورة الرياضية للمتعافين من الإدمان

اختتمت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، مساء أمس الجمعة، الدورة الرياضية التي نظمتها للمتعافين من الإدمان بـ 3 محافظات هي: المنيا، أسيوط، وأسوان.



شارك في الدورة التي أقيمت لأول مرة في مدينة المنيا، الشباب المتعافين من الإدمان في الصعيد وتلقوا العلاج بمستشفيات المنيا، أسيوط، وأسوان للصحة النفسية، وذلك بهدف لتوعية الشباب والدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان.



وتأتي الدورة التي حضرها مديرو الإدارات بالأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور منصف محفوظ مدير مستشفي المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ضمن فعاليات حملة "عيّد من غيرها" التي أطلقتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، لتوعية الشباب ضد الإدمان، وتدعيم قدرتهم على الاحتفال وممارسة الحياة الطبيعية دون اللجوء للتعاطي، كما تهدف لدمج المتعافين مجتمعيا من خلال العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية.



وقد أقيمت المنافسات بين الفرق المشاركة علي مدار يومي الأربعاء والخميس، وجري في اليوم الأول قضاء يوم في حمام السباحة، وفي اليوم الثاني تم تنظيم إفطار جماعى للمتعافين من الإدمان بنادى ضباط الشرطة بمدينة المنيا الجديدة.



وقد شهدت المباريات التي أقيمت بملعب اللعبة الواحدة بميدان الشباب بالحي الرابع بمدينة المنيا الجديدة، منافسات رياضية قوية بين فرق المتعافين، في ختام الدورة تم توزيع الميداليات على الفرق المشاركة وتسليم كأس الدورة للفريق الفائز.