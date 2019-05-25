نانسي عجرم: سأغني في السعودية قريبًا

أعلنت المغنية اللبنانية نانسي عجرم، أنها ستحيي حفلتين في السعودية قريبًا في مدينتي جدة والرياض، مؤكدة للجمهور السعودي أثناء حلولها ضيفة على برنامج "مجموعة إنسان" الخميس الماضي، أن ألبومها القادم سيكون منوعًا بين الأغنية الخليجية واللبنانية والمصرية.



فيما أوضحت أن حسين الجسمي وراشد الماجد ونوال وأحلام هم فنانو الخليج المفضلون لديها.



وحول الأغنية المصرية التي أدتها في مسيرتها، قالت نانسي: "لا أنسى فضلَ الأغنية المصرية عليّ خلال مسيرتي الفنية، غنائي لمصر أمر إيجابي جدًا".



أما عن تجربتها مع تامر حسني فوصفتها بالجميلة، قائلة: "موضوع تمثيلي في الدراما مازال مؤجلًا. فالوقت لا يسمح لي، وأخشى الإقدام على مشروع لست متأكدة منه بنسبة 100%".



وحول معاتبة الجمهور المغربي لها في موازين قالت: "علاقتي بالشعب المغربي المحب للفن قديمة، ولتوضيح الالتباس، فقد وصلت إلى المغرب في ساعة متأخرة، واستقبلوني بالتمر والجوز، ولكن هناك قصص اختلقت حول هذا الأمر، ما أزعجني كثيرا".