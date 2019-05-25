محافظ البحر الأحمر يتفقد موقف الميكروباص الجديد بالغردقة

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم السبت، موقف الميكروباص الجديد بنهاية شارع المصالح بمنطقة الدهار بمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة سير العمل به، في أول أيام العمل به، وذلك عقب اصداره قرارا أمس بنقل السيارات من الموقف القديم بميدان الدهار وبجوار شركة بيع المصنوعات إلى الموقع الجديد للموقف والذي تم تجهيزه لاستقبال السيارات والمواطنين.



ومن جانبه أكد محافظ البحرالاحمر، أنه تم مراعاة المشقة على المواطنين، حيث وجه إدارة المرور بإلزام سائقى الميكروباص بتوصيل الراكبين حتى الموقف حتى لا يتحمل المواطن المسافة بين الموقف القديم والجديد والذى سيسهل على المواطن استقلال ميكروباص اخر للجهة التي يريد الذهاب إليها في نفس الوقت من الموقف.



حيث يحتوى الموقف جميع الميكروباصات المتجه لمناطق عديدة من المدينة وتشمل "حفر الباطن، الاحياء، عربية، القرى، السقالة، وأبو عشرة"، رافقه الحافظ خلال جولته؛ اللواء على شوكت رئيس المدينة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.