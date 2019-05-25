محافظ الشرقية يترأس لجنة لاختيار مدير عام طب الأسنان

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجنة لاختبار 4 من المتقدمين، لاختيار الأكفأ والأنسب لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الشئون الصحية.



وأكد المحافظ أن معايير الاختبار تتضمن عرضًا للإنجازات التي حققها كل متقدم بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلًا عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.



حضر الاختبارات اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة وعلي أحمد وكيل مديرية التنظيم والإدارة.