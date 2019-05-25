ليفربول يعتزم إثارة قضية نقص تذاكر نهائي دوري الأبطال مع رئيس اليويفا

كشف الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول الإنجليزي، بيتر مور، أنه يعتزم التحدث إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن نقص في تذاكر المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال والمقررة أمام توتنهام هوتسبر يوم السبت المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.



وذكرت صحيفة "ليفربول إكو" الإنجليزية اليوم السبت، أن التحضيرات لأهم لقاء بالنسبة لأندية أوروبا عكرها نقص في التذاكر لكلا المجموعتين من أنصار الفريقين حيث تم تخصيص 16 ألفًا و613 تذكرة لكل جمهور في ملعب "واندا متروبوليتانو" الذي يسع إلى 70 ألف مشجع.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القلة في عدد التذاكر المخصصة رفعت الأسعار إلى مستويات عالية للغاية، حيث وجد نادي ليفربول هذا الأسبوع 5 مشجعين يحاولون بيع تذاكرهم مقابل نحو 4500 جنيه إسترليني.



وأوضح مور، رئيس الريدز، أنه يعتزم مناقشة القضية مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، قبيل اللقاء النهائي للمسابقة الأوروبية.