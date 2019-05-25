ميسي أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي للمرة السادسة في مسيرته

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول لاعب يفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية والثالثة على التوالي، بعدما فشل أقرب منافسيه كيليان مبابي في تسجيل 4 أهداف كان يحتاجها لنيل الجائزة في آخر مباراة لباريس سان جيرمان في موسم الدوري الفرنسي.



وذكرت شبكة (يوروسبورت) الأوروبية، اليوم السبت، أن ميسي فاز بالجائزة، التي تذهب إلى هداف دوريات الدرجة الأولى بأوروبا "القارة العجوز"، للمرة السادسة في مسيرته من خلال إحراز 36 هدفا لبرشلونة "البلوجرانا"، بينما سجل مبابي 33 هدفا من بينها هدفه في ستاد رانس أمس بختام "ليج 1".



ومن جانبه، أوضح ميسي، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، أنه لم يكن يفكر كثيرا في سباق الحذاء الذهبي في ظل خروج نادى برشلونة من نصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول.