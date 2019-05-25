القاهرة : السبت 25 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
رياضة
السبت 25/مايو/2019 - 02:40 م

ميسي أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي للمرة السادسة في مسيرته

ميسي أول لاعب يفوز
أ ش أ
dostor.org/2642948

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول لاعب يفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية والثالثة على التوالي، بعدما فشل أقرب منافسيه كيليان مبابي في تسجيل 4 أهداف كان يحتاجها لنيل الجائزة في آخر مباراة لباريس سان جيرمان في موسم الدوري الفرنسي.

وذكرت شبكة (يوروسبورت) الأوروبية، اليوم السبت، أن ميسي فاز بالجائزة، التي تذهب إلى هداف دوريات الدرجة الأولى بأوروبا "القارة العجوز"، للمرة السادسة في مسيرته من خلال إحراز 36 هدفا لبرشلونة "البلوجرانا"، بينما سجل مبابي 33 هدفا من بينها هدفه في ستاد رانس أمس بختام "ليج 1".

ومن جانبه، أوضح ميسي، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، أنه لم يكن يفكر كثيرا في سباق الحذاء الذهبي في ظل خروج نادى برشلونة من نصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

منذ أقل من شهر

صلاح يظهر مع زوجته في مباراة ليفربول وبرشلونة (فيديو)

الآن

تفاصيل ذبح عامل على يد شقيق زوجته في البساتين

براتب يصل لـ 4 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل

تحقيقات النيابة فى العثور على جثة متعفنة بنفق الهرم.. وشهود: مسجل محترف فى سرقة الكابلات

بعد اختياره لـ"5 جامعات مصرية".. 7 معلومات عن تصنيف "ليدن" الهولندى

ads
ads
الأكثر قراءة

هل "رب داعش" هو الله الذي نعبده؟.. سؤل تسبب في إلحاد الشباب

تحقيقات النيابة فى العثور على جثة متعفنة بنفق الهرم.. وشهود: مسجل محترف فى سرقة الكابلات

أزارو يرحل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

ألبومات الصور

نهار رمضان بجامع الأزهر

محافظ البحيرة: تشغيل محطة رأس كاوتش بكفر الدوار بتكلفة 30 مليون جنيه

مصدر بآثار المنوفية: تساقط سقف مسجد سيدي شبل "سيناريو مُتكرر"

كنيسة العذراء بالإسكندرية تنظم إفطارا جماعيا للمسلمين بمنطقة الزوايدة

رياضة

توخيل يمدد عقده مع سان جيرمان حتى 2021

ليفربول يعتزم إثارة قضية نقص تذاكر نهائي دوري الأبطال مع رئيس اليويفا

فيديو.. أجيري مدرب المنتخب الوطني أول ضيف على "تايم سبورت"

نجم الساعة

في يوم أفريقيا.. تحسين التنمية المستدامة والخدمات الصحية على رأس الأولويات

الأكثر قراءة

هل "رب داعش" هو الله الذي نعبده؟.. سؤل تسبب في إلحاد الشباب

تحقيقات النيابة فى العثور على جثة متعفنة بنفق الهرم.. وشهود: مسجل محترف فى سرقة الكابلات

أزارو يرحل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

الرئيس نيوز

حزب جزائري معارض يطالب بالتحقيق مع بوتفليقة

أسوان: خلاف عائلي يقتل 3 ويصيب 8 آخرين

"الحديدية" VS "الباكية".. مارجريت تاتشر وتريزا ماي في 10 downing street

القابضة لمياه الشرب تضاعف رأس المال إلى 200 مليار جنيه

طلب إحاطة فى البرلمان عن "التسول عبر الإنترنت"

كشكول

بالصور.."جامعة الإسكندرية" تكرم الفائزين بجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي

بدء امتحانات كلية "تربية أزهر الدقهلية"

تعليم كفر الشيخ: لم نتلق شكوى من امتحانات الدبلومات الفنية

غداً.. استئناف امتحانات الأول الثانوي الإلكترونية

مجاهد: تحويل ملاحظين ورئيس لجنة بشبرا الخيمة للشئون القانونية

الأمصار

بسبب عمل والدتهما.. توأم جورج كلوني مهددين من داعش

الهند تحظر جماعة "المجاهدين" البنغالية

ليفربول يتسابق لضم سيرجيو راموس

عشية نهائي كأس إسبانيا.. الدماء وأعمال الشغب يقلقان إشبيلية

محافظة مصرية تتعرض لهجوم "جراد" قادم من السودان

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

رئيس بوتسوانا يدافع عن رفع حظر على صيد الأفيال

البرازيل تشهد أغرب زواج في تاريخها

"متحرش هوليوود" يتوصل إلى تسوية مع ضحاياه

الصحة

قاض فدرالي أمريكي يمنع العمل بقانون الإجهاض في ولاية مسيسيبي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎