محمد الباز يكشف أسباب انتشار الإلحاد بعد أحداث يناير 2011

تناول الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال حلقة اليوم من برنامجه "باب الله"، المُذاع على شاشة "الغد"، أسباب انتشار ظاهرة الإلحاد، في مصر والوطن العربي بعد ما سُمي بثورات الربيع العربي.

وقال الباز: "إنه بعد 11 فبراير 2011، وإعلان اللواء عمر سليمان تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم، كانت هذه اللحظة فارق لدى العديد من الشباب"، منوها بأن بعض الشباب شعر بأن لديه القوة لتغيير كل شيء، وفعل أي شيء.

واستكمل أن هناك أشكال للإلحاد ظهرت بعد أحداث 2011، ومنها إلحاد الذين وجدوا في أنفسهم القدرة على تغيير كل شيء حتى الإله والدين، وإلحاد من أفزعهم إرهاب الجماعات الإرهابية من قتل وتدمير، فخرجوا عن الدين، وكذلك إلحاد من خدعتهم الجماعات الإرهابية المتلفعة بثوب الإسلام وألقت بهم إلى التهلكة فخرجوا عن الدين نفسه.

وواصل: "عندما ننظر إلى الأنواع الثلاثة سنجد مجموعة روابط بينهم، على رأسها أنهم في معظمها إلحاد لا يستند إلى رؤية عقلية فلسفية، ولا يقف ورائه شخص درس ووصل إلى نتيجة أيا كان اتفقنا واختلفنا معها، لكن القصة كلها في النهاية رد فعل في أغلب الأحيان، فهو إلحاد على طريقة "أقسم بالله أنا ملحد".