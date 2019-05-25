تجديد حبس متهم بقتل ربة منزل في عين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، السبت، حبس عامل متهم بقتل ربة منزل داخل شقتها لسرقتها.



وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، أمام نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، وكشف أنه نظرًا لمروره بأزمة مالية وضع خطة لسرقة منزل صاحب العصارة التي يعمل بها، وفي سبيل تحقيق هدفه توجه يوم الحادث إلى منزل المجني عليها، وكان على علم بعدم تواجدها بالمنزل وعقب دخوله الشقة وفي أثناء البحث عن لمشغولات الذهبية شعر بدخول المجني عليها للشقة وأثناء محاولته الهروب أمسكت المجني عليها به فاستل "سكينًا" كان على السفرة وسدد لها طعنات نافذة بالظهر حتى فارقت الحياة.



كان قسم شرطة عين شمس، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل بالشقة سكنها ومصابة بجرح طعنى بالظهر، وبسؤال زوجها صاحب محل عصائر، قرر بتلقيه اتصالا هاتفيا من عامل بالمحل ملكه أبلغه خلاله بأن زوجته المتوفاة اتصلت به وطلبت منه الحضور لتوصيل بعض المرطبات للمحل عمله، ولدى وصوله وبالطرق على الباب لم تستجب، فحضر وبفتح باب الشقة فوجئ بوفاتها على النحو المشار إليه، واكتشف سرقة (هاتفي محمول، 700 جنيه)، ونفى علمه بملابسات الحادث، وبسؤال الأخير أيد ما جاء بأقواله.



تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل طرف زوج المجنى عليها، 30 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وأصل بلدته أسيوط، مصاب بخدوش باليد والوجه والرقبة.



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى قدره 335 جنيهًا من متحصلات الحادث بمسكنه، وهاتفي المحمول المستولى عليهما، لدى عميلين (حسنى النية)، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.



وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.