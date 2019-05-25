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السبت 25/مايو/2019 - 02:31 م

"الصحة النفسية" تنظم أول دورة رمضانية للمتعافين من الإدمان في الصعيد

الصحة النفسية تنظم
فاتن خديوى
dostor.org/2642938

أعلنت الدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة، تنظيم أول دورة رمضانية للشباب المتعافين من الإدمان في محافظات الصعيد، ضمن فعاليات حملة "عيّد من غيرها" التي تقوم بها الأمانة لتوعية الشباب ضد الإدمان، وتدعيم قدرتهم على الاحتفال وممارسة الحياة الطبيعية دون اللجوء للتعاطي.

وأوضحت "منن" لـ"الدستور" أنه شارك فى دورة المتعافين من مستشفيات الصحة النفسية بالمنيا، وأسيوط، وأسوان، لافتة إلى أن الدورة تأتى في إطار توعية الشباب والدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان من خلال العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية، ومنع انتكاستهم مرة أخرى.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة رغدة الجميل مدير إدارة الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، عن تفاصيل الدورة الرمضانية، لافته إلى أن الأمانة كانت حريصة على تنظيمها فى محافظات الصعيد، حتى لا يكون كل الاهتمام بمحافظات القاهرة والوجه البحرى.

وأشارت إلى أن محافظات الصعيد تضم 5 مستشفيات للصحة النفسية منها 3 مستشفيات تضم مراكز إدمان وهى أسيوط والمنيا وأسوان، وسيتم فتح مراكز إدمان فى مستشفيات بنى سويف وسوهاج قريبًا، لافته إلى أنه تم اختيار محافظة المنيا لإجراء الدورة الرمضانية، لكون مستشفى الصحة النفسية بها الأقدم فى تقديم خدمات علاج الإدمان.

وأضافت أنه تشكيل 3 فرق ممثلين عن كل مستشفى يضم كل فريق 10 أفراد المرضى الذين انتهوا من برنامج العلاج الداخلى ويتم متابعتهم من خلال برنامج الرعاية الخارجية، كما تم تشكيل فريق من الاداريين من المستشفيات الثلاثة فى إطار الدمج مع المجتمع.

وتابعت أنه تم تنظيم الدورة على مدار يومين وشملت إفطارا جماعيا وحفلات سمر إلى جانب الدورة الرمضانية وتم توزيع الميداليات التذكارية على جميع الفرق المشاركة، وتسليم كأس الدورة إلى فريق مستشفى المنيا.

"الصحة النفسية" تنظم أول دورة رمضانية للمتعافين من الإدمان في الصعيد
"الصحة النفسية" تنظم أول دورة رمضانية للمتعافين من الإدمان في الصعيد
"الصحة النفسية" تنظم أول دورة رمضانية للمتعافين من الإدمان في الصعيد
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