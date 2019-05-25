القاهرة : السبت 25 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
رياضة
السبت 25/مايو/2019 - 02:30 م

تقرير يكشف أسباب ثورة راموس على إدارة ريال مدريد

راموس
راموس
dostor.org/2642937

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أسباب الخلاف الشديد بين سيرجيو راموس وإدارة نادي ريال مدريد الإسباني؛ ما أثار الشكوك حول استمرار قائد الميرينغي رفقة الفريق الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن راموس أبدى اعتراضه على سياسة التعاقدات الجديدة التي ينوي نادي ريال مدريد إبرامها في الموسم الجديد، وعلى رأسهم الفرنسيان بول بوجبا وكيليان مبابي والبلجيكي إدين هازارد والبرازيلي نيمار.

وأضافت الصحيفة، المقربة من إدارة الريال، بقولها، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن راموس بعث رسالة إلى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أبدى خلالها رفضه التام للأجور السنوية المتوقع أن يحصل عليها هؤلاء اللاعبون، حال انضمامهم رسميًا إلى النادي الملكي.

ويحصل راموس على راتب سنوي صافٍ يبلغ 12 مليون يورو.

وأكدت "ماركا" أن راموس اعترض بشدة على حصول هؤلاء اللاعبين على أجور تبلغ ضعفي أو 3 أضعاف ما يحصل عليه في ريال مدريد.

وتابعت: "الموقف شديد الحساسية في ريال مدريد؛ لأن نيمار على سبيل المثال يحصل على 35 مليون يورو سنويًا في باريس سان جيرمان، ولا يمكن أن ينضم إلى ريال مدريد بمقابل أقل، وكذلك الحال بالنسبة لبول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي".

وكانت نفس الصحيفة قد أشارت، أمس، إلى أن راموس يدرس الرحيل عن النادي الملكي في الموسم الجديد، في الوقت الذي أكدت فيه تقارير إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، طالب إدارة البيانكونيري بالتفاوض مع راموس وضمه إلى صفوف الفريق.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

منذ أقل من شهر

صلاح يظهر مع زوجته في مباراة ليفربول وبرشلونة (فيديو)

الآن

تفاصيل ذبح عامل على يد شقيق زوجته في البساتين

براتب يصل لـ 4 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل

تحقيقات النيابة فى العثور على جثة متعفنة بنفق الهرم.. وشهود: مسجل محترف فى سرقة الكابلات

بعد اختياره لـ"5 جامعات مصرية".. 7 معلومات عن تصنيف "ليدن" الهولندى

ads
ads
الأكثر قراءة

هل "رب داعش" هو الله الذي نعبده؟.. سؤل تسبب في إلحاد الشباب

تحقيقات النيابة فى العثور على جثة متعفنة بنفق الهرم.. وشهود: مسجل محترف فى سرقة الكابلات

أزارو يرحل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

ألبومات الصور

نهار رمضان بجامع الأزهر

محافظ البحيرة: تشغيل محطة رأس كاوتش بكفر الدوار بتكلفة 30 مليون جنيه

مصدر بآثار المنوفية: تساقط سقف مسجد سيدي شبل "سيناريو مُتكرر"

كنيسة العذراء بالإسكندرية تنظم إفطارا جماعيا للمسلمين بمنطقة الزوايدة

رياضة

توخيل يمدد عقده مع سان جيرمان حتى 2021

ليفربول يعتزم إثارة قضية نقص تذاكر نهائي دوري الأبطال مع رئيس اليويفا

فيديو.. أجيري مدرب المنتخب الوطني أول ضيف على "تايم سبورت"

نجم الساعة

في يوم أفريقيا.. تحسين التنمية المستدامة والخدمات الصحية على رأس الأولويات

الأكثر قراءة

هل "رب داعش" هو الله الذي نعبده؟.. سؤل تسبب في إلحاد الشباب

تحقيقات النيابة فى العثور على جثة متعفنة بنفق الهرم.. وشهود: مسجل محترف فى سرقة الكابلات

أزارو يرحل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

الرئيس نيوز

حزب جزائري معارض يطالب بالتحقيق مع بوتفليقة

أسوان: خلاف عائلي يقتل 3 ويصيب 8 آخرين

"الحديدية" VS "الباكية".. مارجريت تاتشر وتريزا ماي في 10 downing street

القابضة لمياه الشرب تضاعف رأس المال إلى 200 مليار جنيه

طلب إحاطة فى البرلمان عن "التسول عبر الإنترنت"

كشكول

بالصور.."جامعة الإسكندرية" تكرم الفائزين بجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي

بدء امتحانات كلية "تربية أزهر الدقهلية"

تعليم كفر الشيخ: لم نتلق شكوى من امتحانات الدبلومات الفنية

غداً.. استئناف امتحانات الأول الثانوي الإلكترونية

مجاهد: تحويل ملاحظين ورئيس لجنة بشبرا الخيمة للشئون القانونية

الأمصار

بسبب عمل والدتهما.. توأم جورج كلوني مهددين من داعش

الهند تحظر جماعة "المجاهدين" البنغالية

ليفربول يتسابق لضم سيرجيو راموس

عشية نهائي كأس إسبانيا.. الدماء وأعمال الشغب يقلقان إشبيلية

محافظة مصرية تتعرض لهجوم "جراد" قادم من السودان

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

رئيس بوتسوانا يدافع عن رفع حظر على صيد الأفيال

البرازيل تشهد أغرب زواج في تاريخها

"متحرش هوليوود" يتوصل إلى تسوية مع ضحاياه

الصحة

قاض فدرالي أمريكي يمنع العمل بقانون الإجهاض في ولاية مسيسيبي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎