نهائي كأس ألمانيا يتصدر اهتمامات الصحف

اهتمت الصحف الألمانية، الصادرة اليوم السبت، بمباراة لايبزيج، وبايرن ميونخ، الليلة، في نهائي الكأس.



وحمل غلاف صحيفة "بيلد" عنوان: "كوفاتش يبقي في باريرن ميونخ" في إشارة إلى المدرب الكرواتي لبايرن ميونخ، حيث أكدت أن إدارة النادي "البافاري " قررت الإبقاء على المدرب الكرواتي، رغم شائعات قرب إقالته بنهاية الموسم.



وتصدر صحيفة "رينيشاو بوست" عنوانا يقول: "قتال من أجل كأس ألمانيا"، فيما سلطت الضوء على المواجهة المرتقبة بين لايبزيج وبايرن ميونخ.



وخرجت صحيفة "فاز" بعنوان: "آخر مرة للروبيري" - في إشارة لآخر مباراة يخوضها الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري بقميص بايرن ميونخ، اليوم، بعد إعلان نهاية مشوارهما مع الفريق بعد فترة حافلة من البطولات والإنجازات.



وفي السياق ذاته، جاء عنوان صحيفة "برلينر مورجنبوست": مبارزة في برلين- في إشارة للنهائي المثير الليلة.