إحالة متهم بتهريب قطع أثرية خارج البلاد للمحاكمة

قررت نيابة النزهة الجزئية، تحت إشراف أحمد عز محامي عام شرق القاهرة، إحالة متهم بتهريب قطع آثار لخارج البلاد، لمحكمة الجنايات.



وتبين من التحقيقات قيام المتهم بمحاولة تهريب قطع أثرية عبارة عن أجزاء الهياكل العظمية، وتبين أنه بفحص أحد الطرود المشحونة لبلجيكا، اشتبهت سلطات الجمارك فى وجود جسم غريب داخل السماعات.



وقامت السلطات بالتحفظ على جميع الطرود لفحصها وعرضها على اللجنة الأثرية المختصة بالفحص المبدئى للسماعات باستخدام جهاز الأشعة X-rays والذى أشار إلى وجود أجزاء من هياكل عظمية مخبئة داخل جسم السماعة.



القطع المضبوطة عبارة عن 6 أجزاء لاثنين من المومياوات عليها بقايا لفائف التحنيط والراتينج، وتشمل أجزاء من القدم والساق اليمنى واليسرى واليد اليسرى والجزء العلوى من الذراع الأيمن ملتصق بجزء من القفص الصدرى للمومياء الثانية بالإضافة إلى الجزء السفلى من اليد اليسرى لنفس المومياء.