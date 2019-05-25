حبس عامل قتل زميله بسبب خلافات العمل في مدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي على زميله الإفريقي بمفك بسبب خلافات العمل فيما بينهما داخل مصنع بمدينة بدر، حتى أودى بحياته.



تلقى قسم شرطة بدر بلاغًا من مستشفى بدر العام، بوفاة عامل بمصنع كراسى كائن بدائرة القسم، یحمل جنسیة إحدى الدول الإفریقیة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر.



بسؤال عاملین بذات المصنع قررا حدوث مشاجرة بین المجنى علیه وعامل آخر بذات المصنع، ویحمل ذات الجنسیة - لخلافات العمل قام على أثرھا الأخیر بطعنه بمفك كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحیاته وھرب، وتم تشكیل فریق بحث جنائي أسفرت جھوده عن ضبط المتھم.



وبمواجھته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.