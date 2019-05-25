18.93 جنيه متوسط سعر اليورو الأوروبي اليوم

استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 25 مايو 2019، حيث سجل متوسط سعر اليورو نحو 18.77 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع منتصف تحديثات اليوم.



سعر اليورو في البنك المركزي:

18.91 جنيه للشراء

19.05 جنيه للبيع



سعر اليورو فى بنك مصر:

18.78 جنيه للشراء

18.95 جنيه للبيع



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامي:

18.95 جنيه للشراء

19.09 جنيه للبيع



سعر اليورو في بنك الإسكندرية:

18.88 جنيه للشراء

19.05 جنيه للبيع



سعر اليورو في بنك البركة:

18.76 جنيه للشراء

19.06 جنيه للبيع



سعر اليورو في البنك التجارى الدولي cib:

18.75 جنيه للشراء

18.91 جنيه للبيع.