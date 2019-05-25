مدرب أوروجواي يُمني نفسه بلحاق سواريز بكوبا أمريكا

أعرب أوسكار واشنطن تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، عن أمله في لحاق مهاجمه لويس سواريز، الذي خضع لجراحة في الركبة اليمنى هذا الشهر، ببطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في 14 يونيو المقبل في البرازيل.



وقال تاباريز، في مؤتمر صحفي عقب المران الأول لمنتخب أوروجواي استعدادا لكوبا أمريكا: "سواريز يتعافى بإرادة قوية، فهو احترافي للغاية في هذا الصدد، ولديه تجارب جيدة في عمليات تعافي من إصابات أخرى".



وأشار تاباريز إلى أنه لا يرغب في استباق الأحداث لأن الإصابات لها ظروفها الخاصة ولا تعتمد على إرادة اللاعبين.



من ناحية أخرى، أبرز تاباريز أن الفريق سيحاول السير على نفس الاستراتيجية التي قادته للفوز ببطولة كأس الصين الودية للمرة الثانية على التوالي في شهر مارس الماضي.



وبدأت أوروجواي استعداداتها لكوبا أمريكا، الجمعة، بمران حظي بمشاركة 7 لاعبين، حيث من المنتظر أن يصل باقي الفريق هذا الأسبوع.



وفي إطار استعداداته للبطولة، يلتقي منتخب أوروجواي نظيره البنمي في مباراة ودية يوم 7 يونيو في ملعب "سنتيناريو" في مونتفيديو.



وبعد 6 أيام سيسافر إلى مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، حيث سيستهل مشواره في كوبا أمريكا بمواجهة الإكوادور يوم 16 يونيو ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا تشيلي واليابان.