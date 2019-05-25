مانشستر يونايتد يرصد حارسًا جديدًا لتعويض دى خيا

بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في مراقبة أوديسياس فلاكوديموس، حارس مرمى بنفيكا البرتغالي، لضمه خلال الفترة المقبلة.



وحسب ما ذكره موقع "توك سبورت"، فإن مان يونايتد يخطط للتعاقد مع الحارس اليوناني، صاحب الـ25 عامًا، لتعويض الإسباني ديفيد دي خيا.



وأشارت تقارير صحفية عديدة إلى قرب رحيل الحارس الدولي الإسباني عن ملعب "أولد ترافورد"، إذ يتبقى على نهاية عقده عام واحد فقط.



وأخبر حارس أتلتيكو مدريد السابق مسئولي يونايتد بعدم نيته التوقيع على عقد جديد، مما جعل إدارة النادي تتحرك للبحث عن بديله.



ودخل الحارس اليوناني، البالغ من العمر 25 عامًا، دائرة اهتمامات يونايتد، بسبب مستواه المميز مع بنفيكا هذا الموسم، الذي سجل معدل استقبال هدف واحد على الأقل كل مباراة هذا الموسم، كما حافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة من أصل 50.