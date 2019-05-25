"لونا-26" الروسية لسبر باطن القمر

ستجري المحطة الروسية الآلية "لونا-26" مسحا بواسطة الرادار للقمر، وذلك للحصول على معلومات عن الطبقات التي ستساعد في تحديد تركيبة طبقة سطحه بسماكة عشرات الأمتار.



هذا ما أعلنه يفغيني سلوتا مدير مختبر جيوكيمياء القمر والكواكب في معهد الجيوكيمياء والكيمياء التحليلية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، مشيرا إلى أن "لونا-26" ستقوم باستكشاف سطح القمر، بواسطة رادارين إلى عمق عشرات الأمتار للحصول على معلومات عن الخصائص الكهرمغناطيسية لطبقة القشرة العليا.



وأضاف، ستقوم المحطة بالتقاط صور ورسم خريطة لسطح القمر بدقة عالية، تمكنهم من تحديد المكان المثالي لهبوط المحطات القمرية الروسية مستقبلا.



وأعلن دميتري روجوزين، في وقت سابق، أن المحطة "لونا-26" ستطلق إلى القمر عام 2024، وفي عام 2025 ستطلق "لونا-27".