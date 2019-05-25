شاهد.. اعتقال إسباني حاول إثارة الذعر في برشلونة بطعن نفسه

اعتقلت الشرطة الإقليمة الكتالونية، موسوس دي إسكوادرا، أثار ذعر بين المارة بعدما شخص حاول طعن نفسه بإستخدام سكين حاد.



وبحسب التحقيقات الأولية للحادث، كان المتهم يتجه عبر ميدان لا فيلا في العاصمة برشلونة طالبًا المارة بإعطائة مالًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة أنتينا تريس الإسبانية.



وكشفت التحقيقات أن المتهم الذي لم يتم الكشف عن هوته حتي الآن، سرق سكين من داخل إحدي محلات الأسماك، متجولًا فى الشوارع إلى أن اعترض طريقة إحدي عناصر الشرطة.



ويظٌهر مقطع الفيديو الذي تم إلتقاطه بواسطة أحد الجيران عبر الهاتف المحمول، أن الرجل هدد بإيذاء نفسه بالسكين عندما إقترب منه الشرطي، لإسقاط السكين بإستخدام هراوته.