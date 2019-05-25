ورشة عمل بجامعة الإسكندرية لتفعيل دور المعلم

افتتح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، ورشة عمل تحت عنوان "الصف المعكوس باستخدام الجيل الثاني للانترنت" التي تنظمها كلية التربية، بالتعاون مع وحدة الابتكارات التربوية، والتعلم عن بعد، وذلك بمعمل الحاسب الآلي بالكلية.



وأكد الدكتور جابر أنه أصبح من الضروري الاعتماد على أساليب تدريس حديثة أكثر مرونة، تساعد على تدعيم ذاتية المتعلم، وتلبية احتياجاته، وتفعيل دوره في العملية التعليمية، كما تدعم دور المعلم كونه مدربا ميسرا لعملية التعليم والتعلم.



وأوضح أن الاعتماد على المعلم فقط كمحور لعملية التعلم أصبح من الماضي، فقد تغير دور المعلم إلى دور المرشد والموجه.



وأشار إلى الأساليب الحديثة، ومنها: التعلم المعكوس، القائم على التدوين المرئي، والذي يعتمد على إعطاء المتعلم المحتوى العلمي قبل تلقيه في الفصل التقليدي، مما يعطي فرصة داخل الفصول لممارسة الأنشطة التعليمية والنقاش.



من جانبه، أكد الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية أن "التعلم المعكوس " يعتبر طريقة جديدة للتعليم والتعلم، وهو مثل أي طريقة جديدة جيدة في أي مجال، يعمل على مزج الطرق مع بعضها، مع الاحتفاظ بكل ما هو صحيح وسليم، لكنها تركز على استخدام التكنولوجيا بما في ذلك الأدوات والمحتوى.