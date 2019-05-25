طلب مناقشة عامة بشأن استراتيجية الحكومة لتشغيل المصانع المغلقة

تقدم اللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبد العال، بشأن استراتيجية الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة من جديد.



وقال القصاص، إن هناك أكثر من 4 آلاف مصنع مغلق منذ عام 2011، نتيجة للاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد وما صاحبها من تدهور في الأوضاع الاقتصادية، اضطر أصحابها إلى إغلاق هذه المصانع بعد زيادة حجم الديون الواقعة على عاتقهم، وبالتالي تسريح الآلاف من العمال".



وأضاف القصاص، أن إعادة تشغيل هذه المصانع ومد يد العون إلى أصحابها، وتقديم حلول جذرية لعلاج أسباب توقفها عن العمل بعيدًا عن المسكنات، سيساهم في دفع عجلة الإنتاج بقوة، فضلًا عن أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب، فلا تخلو محافظة من محافظات مصر إلا وبها مصنع واثنين وثلاث تم إغلاقهم لظروف خارجة عن إرادتهم.