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رياضة
السبت 25/مايو/2019 - 01:20 م

الأهلى يؤكد تعافى على لطفى من الإصابة فى الرباط الداخلى للركبة

الأهلى يؤكد تعافى
أ ش أ
dostor.org/2642789

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن علي لطفي، حارس مرمي الفريق، تعافي من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة.

وقال الجهاز الفني، في بيان اليوم السبت، إن اللاعب شارك بقوة في تدريبات حراس المرمى، وبات لائقًا من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات والمباريات بعد تخلصه من آلام الركبة.

يذكر أن علي لطفي حصل على حقنة في ركبته للتعافي من خشونة الركبة بالتوازي مع البرنامج العلاجي والتأهيلي، الذي خضع له اللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية أمس الجمعة، ومشاركته فيها بشكل جيد.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت، علي ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مواجهة الإسماعيلي مساء الأربعاء الماضي، في الجولة التي كانت مؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة، وتتبقي له مباراتان أمام المقاولون العرب والزمالك.

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