غدًا.. "طاقة النواب" تناقش عددًا من طلبات الإحاطة

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، غدًا الأحد، اجتماعين، برئاسة النائب طلعت السويدي، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المحالة إليها من النواب.



وتناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة شادية خضير، الأول منهما بشأن أسباب توقف أعمال البناء بمستشفى قطاع البترول بمنطقة التجمع – محافظة القاهرة، والثاني بخصوص دور وزارة البترول وخطة عملها للاستفادة من تقسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.



كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن فؤاد عبد الله، بشأن إيضاح طبيعة عمل شركة صيانكو، وهي إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول ودورها في تنمية اقتصاد الدولة ومبررات الشركة فيما تحققه من خسائر فعلية.