برلمانى: زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطنى

أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن رفع السعودية الحظر على البصل المصري، يدل على أن جهود الوزارة والحجر الزراعي أتت ثمارها فيما يخص مكافحة متبقيات المبيدات، والتي كانت السبب الرئيسي في خسارتنا لواحدة من أهم أسواقنا بالخارج، مشيدا بارتفاع حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى الأسواق المختلفة.



وأشار مشهور، إلى أن زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطني، وتعكس نجاح جهود وزارة الزراعة في تحسين الإنتاج، مطالبا الحجر الزراعي بمزيد من الجهود من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.



وشدد "مشهور" على ضرورة تشديد الرقابة، من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية الحالية.