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السبت 25/مايو/2019 - 01:17 م

"أكديما": توريد 3 ملايين و355 ألف عبوة إنسولين للصحة

أكديما: توريد 3 ملايين
أ ش أ
dostor.org/2642784

أكدت مجموعة "أكديما" الدوائية أنها وردت 3 ملايين و355 ألف عبوة من الإنسولين المصري "انسولينا جيبت" لوزارة الصحة، وأن الإنسولين متوفر بصيدليات القطاع الخاص بمعدلات أعلى من العام السابق بواقع 450 ألف عبوة.

وقالت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة (أكديما) التابعة لوزارة الصحة -في بيان اليوم السبت- إنه تم توريد 3 مليون و355 ألف عبوة للقطاع الحكومي لوزارة الصحة بزيادة 17% عن نفس الفترة العام الماضي ولم يرصد الخط الساخن لمؤسسة المهن الطبية أي شكاوى أو نقص للإنسولين خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

بدوره، أوضح الدكتور عوض جبر رئيس مؤسسة المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان أن المؤسسة سدت احتياجات وزارة الصحة من الإنسولين ووردت 8 ملايين و435 ألف عبوة العام بنسبة زيادة تبلغ 49% عن 2017.

وقال إن المخزون الاستراتيجي لدينا يكفى احتياجات وزارة الصحة أكثر من 6 شهور خلافا عن المخزون فى مستودعات وزارة الصحة، وتابع "نقوم بتوريد من 800 إلى 900 ألف عبوة شهريا إلى المديريات والمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة".

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