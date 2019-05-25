القاهرة تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال أمم أفريقيا 2019

واصلت محافظة القاهرة رفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية لإستاد القاهرة، لاستقبال كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث شهدت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة بحي النزهة رفع كفاءة شارع المطار ابتداء من مسجد فيصل وصولًا بالكلية الحربية.



وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، إن الحي يواصل رفع الكفاءات، الخاصة باستقبال البطولة الأفريقية كان 2019، حسب تكليفات اللواء خالد عبالعال محافظ القاهرة بوضع إنارة تجميلة بالجزيرة الوسطى ورفع كفاءة المسطحات الخضراء على الطريق الطويل والحيوي والواقع به الفنادق المستقبلة للفرق الأفريقية.



وأكد رئيس حي النزهة، أن أعمال الرصف الخاصة بطريق المطار وحتى الكلية الحربية من نصيب القوات المسلحة هي القائمة بالعمل عليه منذ 4 أيام والمحافظة تقوم برفع الكفاءة بالطريق المحوري في البطولة الأفريقية ومن المقرر أن تكتمل اللمسات النهائية للمحافظة من أجل الاستعداد للبطولة خلال أيام قليل.



