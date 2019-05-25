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السبت 25/مايو/2019 - 01:13 م

رئيس جامعة بنها: إنشاء تخصص نوعي بكلية الحاسبات "نقلة نوعية"

الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
أ ش أ
dostor.org/2642774

صرح الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، بأن المجلس الأعلى للجامعات وافق خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها، لتصبح "كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي" وإنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بالكلية.

وأضاف الدكتور السعيد، اليوم السبت، أن تغيير مسمى كلية الحاسبات، وإنشاء تخصص نوعي جديد بها يأتي تماشيا مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل وتخريج شباب مؤهلين للمشاركة في صنع المستقبل، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لأن يكون لها دور في التحول الرقمي في كل النواحي التعليمية والبحثية والإدارية.

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة زايد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها، إن تغيير مسمى الكلية مع إضافة قسم متخصص يعد نقلة كبيرة في تطوير التعليم بمجال تكنولوجيا المعلومات لمواكبة المتغيرات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم وفي إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي.

وأشارت إلى أن الكلية تشهد تطورًا غير مسبوق على كافة الأصعدة منذ نشأتها، وتحرص على أن تكون مشروعات تخرج الطلاب متوائمة مع الخطة العامة للدولة وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة "2030".

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