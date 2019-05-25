توريد 571 ألف طن من القمح لصوامع وشون الشرقية منذ بدء الموسم

تشهد مراكز تسويق القمح بمحافظة الشرقية، إقبالا غير مسبوق من المزارعين لتوريد محصولهم من القمح حيث تم توريد 570 ألفا و978 طنا من القمح لصومعة وشون المحافظة منذ بدء موسم توريد القمح في منتصف شهر أبريل الماضي.



وقال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب -في تصريح صحفي اليوم السبت- إنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لوزن الاقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمنتجين.



وأشار إلى أنه تقرر حظر نقل محصول القمح خارج المحافظة وتكثيف الحملات الرقابية لضبط أي كميات مهربة ومصادرتها علي الفور للحفاظ علي المركز الاول الذي تحظي به المحافظة به في الإنتاجية والتوريد.



ومن ناحية أخرى، قال المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة أنه تم حصاد 368 ألفا و800 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة وقدرها 389 ألفا و590 فدانا وسيتم الانتهاء من أعمال الحصاد خلال أيام وتستمر الشون والصوامع مفتوحة حتى منتصف شهر يوليو القادم.

