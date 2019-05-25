القاهرة : السبت 25 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
عالم
السبت 25/مايو/2019 - 01:11 م

ولي عهد أبو ظبي يهنئ الأردن بمناسبة عيد الاستقلال

ولي عهد أبو ظبي يهنئ
نيفين أشرف
dostor.org/2642770

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة عيد استقلالها الـ73، مؤكدًا أن الإمارات والأردن نموذج في الوحدة والأخوة.

وكتب "آل نهيان" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "تهانينا للأشقاء في المملكة اﻷردنية الهاشمية بعيد الاستقلال.. مناسبة مجيدة تخلد ذكرى انطلاقة الأردن نحو آفاق البناء والتنمية الشاملة وهو اليوم في ظل قيادة أخي الملك عبدالله بن الحسين يحث الخطى نحو التطوير والنهضة الحضارية.. اﻹمارات واﻷردن نموذج في الوحدة واﻷخوة المتجذرة".

وكان عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، وجه رسالة تهنئة للشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال، وغرد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عيد استقلال مبارك لكل أردني وأردنية يعمل من أجل أن يصونه، ويحفظ مكتسباته التي حققها الآباء والأجداد، ويبني عليها، لتظل راية الأردن عالية خفاقة على الدوام.. كل عام وأنتم بألف خير".

ولي عهد أبو ظبي يهنئ الأردن بمناسبة عيد الاستقلال
اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

أزارو يرحل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة "يوم أفريقيا"

الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة غدا.. والقاهرة 32

السيسى: القارة الأفريقية تخطو نحو التنمية المستدامة

ads
ads
الأكثر قراءة

تحقيقات النيابة فى العثور على جثة متعفنة بنفق الهرم.. وشهود: مسجل محترف فى سرقة الكابلات

أزارو يرحل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

"ترامب" يحضر زلزال قوته 5.1 درجة إلى طوكيو

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

ألبومات الصور

نهار رمضان بجامع الأزهر

محافظ البحيرة: تشغيل محطة رأس كاوتش بكفر الدوار بتكلفة 30 مليون جنيه

مصدر بآثار المنوفية: تساقط سقف مسجد سيدي شبل "سيناريو مُتكرر"

كنيسة العذراء بالإسكندرية تنظم إفطارا جماعيا للمسلمين بمنطقة الزوايدة

رياضة

نهائي كأس ألمانيا يتصدر اهتمامات الصحف

مدرب أوروجواي يُمني نفسه بلحاق سواريز بكوبا أمريكا

سكورزا يستدعي 20 لاعبا لمعسكر الأولمبي الإماراتي في النمسا

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

تحقيقات النيابة فى العثور على جثة متعفنة بنفق الهرم.. وشهود: مسجل محترف فى سرقة الكابلات

أزارو يرحل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

"ترامب" يحضر زلزال قوته 5.1 درجة إلى طوكيو

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

الرئيس نيوز

طلب إحاطة: الرقابة على صفحات التواصل ضرورة للحد من التسول

الكل يترقب "الإضراب" في السودان.. وخبير: مستقبل المفاوضات "مجهول"

خاص| 3 مليارات دولار التزامات أجنبية على الخزانة العام المقبل

نصيب الدولة من إنتاج الدراما والسينما

التخطيط تعلن تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادي

كشكول

بسبب أخطاء الترجمة.. شكاوى بكنترولات "أحياء" الأول الثانوي

سويلم: استئناف أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بعد توقفها

انتهاء امتحان الميكانيكا والديناميكا للثانوية الأزهرية

عمران: نسبة نجاح إعدادية الأقصر ستتخطى 80%

طلاب ثانوية الأزهر بالإسكندرية: وقت امتحان "الفقه" غير كافي

الأمصار

عشية نهائي كأس إسبانيا.. الدماء وأعمال الشغب يقلقان إشبيلية

العراق يسجل "رقما قياسيا" في عائدات النفط

محافظة مصرية تتعرض لهجوم "جراد" قادم من السودان

ملاهي أمريكية تستحضر حادث الأميرة ديانا.. وغضب شديد بأسرتها

تحذير لليهود في ألمانيا.. لا ترتدوا "الكيباه"

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

"متحرش هوليوود" يتوصل إلى تسوية مبدئية مع كل ضحاياه

"لونا-26" الروسية لسبر باطن القمر

الموضة والفنون تكشف الحنين إلى زمن التسعينيات الجميل

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

قاض فدرالي أمريكي يمنع العمل بقانون الإجهاض في ولاية مسيسيبي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎