ولي عهد أبو ظبي يهنئ الأردن بمناسبة عيد الاستقلال

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة عيد استقلالها الـ73، مؤكدًا أن الإمارات والأردن نموذج في الوحدة والأخوة.



وكتب "آل نهيان" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "تهانينا للأشقاء في المملكة اﻷردنية الهاشمية بعيد الاستقلال.. مناسبة مجيدة تخلد ذكرى انطلاقة الأردن نحو آفاق البناء والتنمية الشاملة وهو اليوم في ظل قيادة أخي الملك عبدالله بن الحسين يحث الخطى نحو التطوير والنهضة الحضارية.. اﻹمارات واﻷردن نموذج في الوحدة واﻷخوة المتجذرة".



وكان عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، وجه رسالة تهنئة للشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال، وغرد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عيد استقلال مبارك لكل أردني وأردنية يعمل من أجل أن يصونه، ويحفظ مكتسباته التي حققها الآباء والأجداد، ويبني عليها، لتظل راية الأردن عالية خفاقة على الدوام.. كل عام وأنتم بألف خير".