ليون يمنح نبيل فقير الضوء الأخضر للرحيل

فتح جيان ميشيل أولاس، رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي، أبواب الرحيل عن الفريق أمام لاعب الوسط نبيل فقير الذي ارتبط اسمه بترك الفريق الصيف الماضي.



وقال أولاس، في تصريحات نشرتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "نبيل فقير من اللاعبين المتوقع رحيلهم في الصيف، هو ولاعب آخر، وذلك لأننا نتفهم أنه من الممكن له أن يرحل".



وأسهب: "نحن نشكر نبيل على ما منحه إلينا، ونتفهم رغبته".



وكان فقير أعرب عن خيبة أمله الصيف الماضي بسبب فشل انتقاله الذي كان وشيكا إلى ليفربول الإنجليزي.



وعبر اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 عن خيبة الأمل تلك بقوله: "ليفربول؟ ما حدث كان جزءا من مشواري، لكنه جعلني أقوى، ويجب أن أتطلع إلى الأمام".



يذكر أن إدارة ليون مجبرة على بيع فقير الصيف الحالي كي لا يرحل في صفقة انتقال حر الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده في صيف 2020.