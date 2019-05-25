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السبت 25/مايو/2019 - 04:21 م

هل الصوم عن "البيانات" عبادة؟.. الدستور «نيوز ليتر 39» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

هل الصوم عن البيانات
dostor.org/2642761

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ 39 من «الدستور Newsletter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

هل الصوم عن "البيانات" عبادة؟ هذا هو العنوان الرئيسي لنشرتنا البريدة هذا الأسبوع، خاصة بعد أن أظهرت عملية الرصد والتحليل للبيانات الصادرة عن بعض الوزارات محصلتها "صفر" وعلى رأسهم وزارتي البترول والطيران المدني، فيبدو أنهم يصومون فى أيام رمضان عن اصدار البيانات التى من المفترض أنها تبرز أعمالهم على الأرض وتحركات قادتهم.
وأيضاً يأتى فى المرتبة الثانية، عد آخر من الوزارت والتى كانت محصلت بياناتهم لا تتخطى نحو 3 بيانات على الأكثر وعلى رأسهم التموين بواقع بيانين، والآثار بواقع بيان وحيد، والتربية والتعليم بواقع ثلاث بيانات.


ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟  
- هنصدر كهربا.. مصر تصدر فائض الطاقة لقبرص واليونان عبر جزيرة كريت 
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق تعاون إطاري بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر 2000 ميجاوات، 500±كيلو فولت، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ووقعت عنها المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وشركة Euro Africa Interconnector القبرصية، ووقع عنها Nasos Ktorides، المدير التنفيذي للشركة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أسامة عسران، نائب الوزير، وسفير قبرص بالقاهرة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن هناك دراسات متعمقة في هذا الصدد لتبادل قدرات 2000 ميجاوات، لافتاً إلى أن هذه الدراسات ستستغرق فترة من الوقت قد تصل إلي عام، بحيث تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للوزارة للربط الكهربائي بين دول الجوار.

- قصة أول عالم فضاء مصري يعمل بالوكالة الألمانية
استقبلت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أول عالم فضاء مصري يعمل بالوكالة الألمانية، العالم " أحمد فريد"، الذى يشغل منصب "متحكم مركبات فضاء" بوكالة الفضاء الألمانية قسم عمليات الفضاء، ويعتبر أول مصري يعمل بالوكالة الألمانية.
بدأ أحمد فريد، رحلته من مصر، وتم اختياره لمنحة شركة IBM العالمية من بين نحو 4500 متقدم، ثم انتقل بعدها لمعهد الاقتصاد والإحصاء الألماني IMF في فرصة تدريبية بأجر رمزي لمدة شهرين اثنين، وخلال هذه الفترة استطاع فريد أن يثبت جدارته وكفاءته، ما دفع الألمان لمنحه الفرصة، حتى وصل لموقعه الحالي "متحكم مركبات فضاء" بوكالة الفضاء الألمانية.

ويقول فريد أن الطريق لم يكن ممهدا؛ بل واجهته عقبات كثيرة منها اللغة، واختلاف الثقافات، والصورة النمطية السائدة بشكل عام، وكثير من الفرص والمحاولات التي كانت نتيجتها الرفض، ولكنه استطاع أن يتغلب على ذلك ويكمل طريقه، وشارك في كثير من المشروعات الفضائية الناجحة مثل إطلاق المكوك أطلانتس، بجانب عمله في محطة الفضاء الدولية بالجزء الألماني، كما يترأس مجموعة أفريقية من خبراء الفضاء من جنوب أفريقيا، والمغرب، ونيجيريا، وغانا، كما عمل في الفيدرالية الدولية لعلوم الفضاء.

وأضاف فريد أن علوم الفضاء من الممكن أن تسهم في بناء أقمار صناعية صغيرة لاستخدامات متخصصة cube sat؛ لتحليل البكتيريا في المياه بتكلفة أقل كثيرا ودقة أعلى، وتلافي مخاطر وتهديدات أمراض قد تهدد حياة الملايين، بالإضافة إلى استخداماتها في توقع الفيضانات والسيول، ودراسة الشواطيء وما تتعرض له من عوامل النحت والتعرية وتأثيرات ذلك على البيئة والحياة.

واختتم فريد حديثه بأنه يسعى لنقل الخبرات لوطنه، بما يخدم الصالح العام، وبالتعاون مع الخبرات المصرية في المجالات المختلفة.

- يوم "حظر" بسبب الحر.. كيف تعاملت الحكومة؟

خلت معظم شوارع القاهرة والمدن المصرية بنهاية الأسبوع الماضي، من المارة فيما توقفت الامتحانات في المدارس الثانوية، وأغلقت كافة المدارس أبوابها، وعدد كبير من الشركات بسبب موجة حر شديدة وصلت معها درجات الحرارة إلى 45 دوجة مئوية. وحذرت السلطات المصرية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال موجة الحر .
وأغلقت أغلب المحال في مصر أبوابها، فيما اختفت الحركة تقريباً في أغلب الشوارع، فيما يشبه أيام "الحظر" خلال فترة ماقبل ثورة 30 يونيو 2013، وأيضاً تم  تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية السبت الماضي الموافق 1 يونيو 2019، وقال الوزير "جاء هذا القرار حرصًا على صحة أبنائنا الطلاب نظرًا لارتفاع درجات الحرارة غدًا الخميس".

فريق النشرة: وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم - محمود فوزى - مصطفى حربى – فاطمة مرزوق.

انتظرونا ونشرة جديدة السبت المقبل، ولأى ملاحظات أو استفسارات أو التواصل مع فريق «الدستور News letter» نرجو مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]'

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