بينها طن أسماك فاسدة.. شرطة التموين تضبط 116 قضية متنوعة

تمكنت شرطة التموين من ضبط 116 قضية متنوعة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



وشملت أبرز القضايا: ضبط المدير المسئول عن أحد مطاعم الأسماك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول؛ لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية (أسماك مشفاة) قدرها 744 كيلو جرام "أسماك فيليه باسا" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، تمهيدًا لطهيها وبيعها للجمهور، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



في السياق ذاته، تمكنت شرطة التموين من ضبط أمين عهدة أحد المجمعات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة الوايلي؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع، قدرها 9248 عبوة "شاى، توابل، مركزات عصائر، مشروبات سريعة التحضير، غير صالحة للاستهلاك والاستخدام الآدمي، لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلا عن ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 2700 عبوة عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي وانتهاء تاريخ صلاحيتها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تمكنت شرطة التموين من ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة "طما" بسوهاج، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها 540 عبوة زيت طعام معبأة، ومدون عليها إحدى العلامات التجارية غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية عليها في أبريل الماضي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.