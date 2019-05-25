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السبت 25/مايو/2019 - 12:01 م

المتنافسون على زعامة حزب المحافظين في خلاف حول "بريكست"

وزير التنمية الدولية
وزير التنمية الدولية البريطاني روري ستيوارت
وكالات
dostor.org/2642653

تعهد وزير التنمية الدولية البريطاني روري ستيوارت، أحد الساعين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم السبت، بأنه لن يخدم تحت رئاسة بوريس جونسون وأنه سيعارض أي محاولة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق انسحاب.

وقال ستيوارت، وهو بين الاثنى عشر مرشحا لخلافة ماي في رئاسة حزب المحافظين الحاكم، إنه "لايمكنه العمل مع بوريس جونسون".

وأضاف ستيوارت لبرنامج "توداي" المذاع على محطة "بي بي سي راديو 4"، أنه تحدث مع جونسون بشأن البريكست في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما طمأنه وزير الخارجية السابق أنه لن يدفع بانسحاب دون اتفاق.

وقال ستيوارت: "ولكن يبدو الآن أنه يدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".

ومن المتوقع أن يكون بريكست أكبر مسألة في السباق على رئاسة حزب المحافظين الذي سوف يبدأ رسميا في العاشر من يونيو، وأعلنت ماي استقالتها أمس الجمعة.

وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس للمحطة إنه "من المحتمل بشكل متزايد" أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وأضاف فوكس: "من الأفضل لنا جمعيا المغادرة بعد التوصل لاتفاق"، وتابع: "ولكنني أعتقد أنه من الممكن ومن المحتمل بشكل متزايد الآن، أننا يمكن أن نغادر بدون اتفاق لأنني أعتقد أنه يوجد صبر محدود من جانب الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتأجيل البريطاني المستمر".

وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل في 29 مارس ولكن بروكسل منحت تمديدا لعملية البريكست حتى 31 أكتوبر، بعدما فشلت ماي في الحصول على موافقة البرلمان لاتفاق الانسحاب الذي كانت قد تفاوضت عليه.

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